Пётр Ян и Умар Нурмагомедов договорились о поединке

Боец екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпион UFC в легчайшем весе бросил вызов Умару Нурмагомедову – брату известного бойца Хабиба Нурмагомедова.

«UFC, давайте сделаем это в Баку или в Абу-Даби! Пять раундов искр. Мое желание – драться за пояс. На данный момент топ-5 – топ-10 почти все заняты и ждать полгода желания нет. Умар, надеюсь ты поправил свои царапины. Погнали», – написал Ян в соцсетях.

Турнир UFC в Баку запланирован на 21 июня, в Абу-Даби – 26 июля. Умар отреагировал практически сразу на слова Петра и заявил, что готов принять поединок, но только в конце года: «Приятно удивлен вызову. Вперед – Абу-Даби, октябрь».

Екатеринбург, Елена Сычева

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