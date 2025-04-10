В ДТП под Алапаевском пострадали 6 человек, в том числе двое детей (ФОТО)

Сегодня утром на 79-м километре трассы Нижняя Салда – Алапаевск случилось ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, включая двух детей.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, 49-летний водитель автомобиля Toyota выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Fiat, за рулем которого был 71-летний мужчина. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 6 человек: водитель «Фиата», его пассажирка 1952 г.р., водитель и пассажир-женщина и двое детей в возрасте 13 и 14 лет, которые находились в автомобиле «Тойота РАВ 4». Сотрудники полиции устанавливают личности всех участников инцидента.

Движение транспорта на данном участке дороги временно ограничено, функционирует одна полоса. Экипажи ДПС регулируют движение транспортных потоков. На месте происшествия проводятся процессуальные действия.

В пресс-службе минздрава рассказали, что двое взрослых и один ребёнок находятся в тяжёлом состоянии. Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести. Пациента 2008 года рождения врачи в настоящее время оперируют.

В 10:10 на место происшествия вылетел борт санавиации. Вертолёт МИ-8 доставит для помощи коллегам в Алапаевске комплексную бригаду в составе травматологов, хирургов, нейрохирурга, анестезиологов. Также к месту событий подъезжает бригада восточного филиала Территориального центра медицины катастроф. Информация уточняется.

Алапаевск, Елена Владимирова

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