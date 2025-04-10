С начала года свердловчане получили 20 штрафов за нарушение противопожарных правил

В Свердловской области в этом году зарегистрировано уже два природных пожара общей площадью 6,2 га.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, патрулирование лесов ведется в ежедневном режиме. По итогам рейдов есть первые штрафы. Так, составлено 20 протоколов за нарушения, включая 10 случаев сжигания сухой растительности. Кроме того, с начала года возбуждено 12 административных расследований.

Напомним, пожароопасный сезон на Среднем Урале в этом году стартовал раньше обычного – 2 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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