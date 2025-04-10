Ответчица закрылась в туалете здания суда и пыталась вылезти в окно

Неожиданный финал получило в Камышловском суде рассмотрение довольно обычного гражданского дела – спора соседей о возмещении ущерба от затопления квартиры.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, ответчица оказалась излишне эмоциональной. Сначала она начала снимать процесс на телефон без разрешения судьи, а когда ее удалили из зала, продолжила ругаться с приставами. «Когда судебные приставы начали оформлять на Юлию протокол об административном правонарушении, она не прекратила ругаться, а перешла на крик и начала бегать по зданию суда, врываясь в служебные кабинеты, после чего закрылась в туалете и попыталась сбежать через окно. Побег не удался. Задержанная попросила вызвать ей бригаду «Скорой помощи». Однако медики не нашли оснований для госпитализации Юлии К», – рассказали в суде.

В отношении нарушительницы порядка судебные приставы составили два протокола по ч.2 ст. 17.3 КоАП РФ – неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Камышлов, Елена Владимирова

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