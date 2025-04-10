Останки 9 уральских солдат, погибших в 1942 году, перезахоронят 5 мая (СПИСОК)

Обнаруженные останки 9 воинов-уральцев, погибших во время Великой Отечественной войны, будут перезахоронены 5 мая на воинском мемориале «Ивановское поле» в Калужской области.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, участники поискового объединения «ВПК Прорыв» обнаружили в Калужской области останки 1 250 солдат и командиров Красной Армии. Они погибли в ходе Захаровской операции в феврале 1942 года при попытке прорыва окружения армии генерала-лейтенанта М.Г. Ефремова, 1-го гвардейского кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П.А. Белова и 4-го воздушно-десантного корпуса генерал-майора А.Ф. Казанкина.

Все имена погибших установлены, в том числе и героев-уральцев:

– Александр Григорьевич Выгузов (Полевской район);

– Афанасий Гаврилович Дербушов (Ачитский район, деревня Дорбушево);

– Михаил Игнатьевич Елиневич (Гаринский район);

– Василий Иосифович Косарев (Сысертский район, село Абрамово);

– Вениамин Александрович Крутевников (Шалинский сельсовет, станция Шалек);

– Николай Васильевич Полуектов (Нижне-Тагильский район, село Горбуново);

– Иван Алексеевич Постухов (Красноуфимск, улица Лупшина, 76);

– Павел Федорович Чирков (Слободо-Туринский район);

– Гаврил Захарович Шабанов (Пышминский район).

Участники «ВПК Прорыв» ведут поиск родственников погибших красноармейцев и просят оказать помощь всех неравнодушных жителей региона.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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