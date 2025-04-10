Космонавт Сергей Прокопьев: «На МКС разговаривают на «рашглише»

Космонавт Сергей Прокопьев рассказал, как американцы и русские уживаются на Международной космической станции. «Когда мы перелетаем на американский сегмент, мы больше общаемся на английском. Когда астронавты прилетают к нам, то мы стараемся говорить больше на русском. Постоянно идет такой языковой обмен, и у нас уже появилось понятие «рашглиш». Это винегрет из слов на разных языках, но мы друг друга понимаем», – рассказал Прокопьев на встрече с горожанами в екатеринбургском планетарии.

По его словам, политическая обстановка в мире и проведение СВО не влияет на взаимоотношения космонавтов и астронавтов. «Ситуация на Земле может быть крайне грустной. Но на МКС работают профессионалы. Мы понимаем, что если начнем сориться, высказывать политические убеждения и что-то доказывать, то ситуацию [в мире] не изменим, а вот отношения испортим», – отметил Сергей Прокопьев.

Космонавт Прокопьев о новой станции, полетах на Луну, СВО и инопланетянах

Также космонавт поделился некоторыми подробностями быта на МКС. «Моей любимой едой на станции были грибы по-старорусски. Раньше никогда не слышал о таком блюде, но когда попробовал, мне очень понравилось. Это грибы в сливочном соусе с перловкой, такой сублимированный пакет. Наливаешь в него горячую воду, еда восстанавливается. Мне показалось очень вкусным. Я даже заказывал потом дополнительные порции на станцию», – отметил Сергей Прокопьев.

Также он ответил на вопрос корреспондента «Нового Дня»: чем пахнет Международная космическая станция? «Космонавтами, – засмеялся Прокопьев. – Но в принципе этот запах можно сравнить с теми запахами, которые мы ощущаем, когда заходим в самолет».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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