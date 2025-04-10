С начала года на Урале выявлено 15 случаев бешенства и 7 – лейкоза КРС

С начала 2025 года в Свердловской области было выявлено 25 случаев заразных, в том числе особо опасных болезней животных. Из них – 15 случаев бешенства, 7 – лейкоза крупного рогатого скота и по одному случаю сальмонеллеза, хламидиоза и лептоспироза.

Как говорится в информационном письме областного департамента ветеринарии, бешенство чаще всего выявлялось у лисиц – 11. Также от него погибла одна енотовидная собака, две домашние собаки и одна корова. Случаи бешенства выявлены в Камышловском, Богдановичском, Сухоложском, Асбестовском, Каменском районах, а также в поселке Горный Щит.

Лейкозом болеет крупный рогатый скот в хозяйствах Каменского, Сысертского и Артинского районов. Сальмонеллез выявлен в Красноуфимске, хламидиоз – в Талицком районе, лептоспироз – в Слободо-Туринском районе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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