Сергей Прокопьев рассказал о неприятной стороне работы космонавтом

Космонавт-испытатель Сергей Прокопьев рассказал посетителям планетария в Екатеринбурге о важности физической подготовки для работы в космосе. Он отметил, что его первый полет на орбиту Земли состоялся, когда ему было 43 года. Это вполне средний возраст для первого полета в космос, а в практике были случаи, когда космонавт впервые отправился на миссию в 50 лет.

«Физическая подготовка и постоянные тренировки – важный пласт работы космонавта. Это понимаешь, когда попадаешь в космос. На старте ракеты мы уже испытываем перегрузки. А особенно чувствуется, что тебе нужно быть физически сильным, когда выходишь в открытый космос. После такой работы еще два дня от перенапряжения болят кисти и пальцы, да так, что кнопки не можешь нажимать. Девчонкам сложнее выходить в открытый космос. Хотя я летал с Анной Кикиной, она дважды мастер спорта, и в ней я уверен: она сможет сделать выход в открытый космос», – поделился Сергей Прокопьев.

Также он ответил на вопрос, испытывал ли страх при выходе в космическое пространство. «В боевой авиации порой было гораздо страшнее. А космос – это моя мечта. Так что я не боялся, а скорее, волновался перед первым полетом, чтобы все получилось. Помню, еще очень переживал во время подготовки к параду 9 Мая 2010 года в Москве. Это тоже было моей мечтой – пролететь на своем бомбардировщике Ту-160 над Красной площадью. Скрещивал пальцы, чтобы все прошло штатно и погода не подвела. Все получилось», – рассказал Прокопьев.

Впрочем, каким бы сильным и натренированным ни был космонавт, ему приходится нелегко после возвращения с орбиты на Землю.

«Несмотря на подготовку, организм не может справиться с невесомостью. В первую очередь страдают сердечно-сосудистая система, вестибулярный аппарат, из костей вымывается кальций. После приземления космонавтов из аппарата выносят на руках, только спустя полтора-два часа они могут самостоятельно стоять на ногах. Но вестибулярный аппарат подводит, и ты ходишь, пошатываясь. Первые 5-6 дней после приземления – самые неприятные. Твое сердце отвыкло работать в условиях гравитации: когда встаешь, кровь отливает от головы, и ощущения не очень, подступает тошнота. Но затем с каждым днем становится все лучше и лучше. Где-то спустя пару месяцев после приземления я себя почувствовал как прежде. В целом, чем чаще космонавт летает, тем быстрее у него проходит реабилитация. Организм запоминает, как восстанавливаться после невесомости», – объяснил Сергей Прокопьев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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