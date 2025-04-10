33 тысячи детей, 3 млн посещений: первой детской поликлинике в Академическом исполнилось 10 лет

В апреле 2025 года Первая детская поликлиника в восьмом районе Екатеринбурга отмечает 10 лет со дня открытия. Всего за годы работы зафиксировано более трёх миллионов посещений, все приёмы пациентов проходят бесплатно по полису ОМС. Сегодня к учреждению прикреплено более 33 тысяч детей.

В планах – открытие нового филиала для обслуживания районов Мичуринский и Широкой Речки. АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») – мастер-девелопера Академического района – также примет в этом участие. «У нас есть планы по расширению, и мы их в данный момент обсуждаем с генеральным застройщиком района», – уточнила главврач Первой детской поликлиники Люция Закирова.

«Мы гордимся, что десять лет назад внесли вклад в создание поликлиники и поддерживаем её развитие. Наша задача – не просто строить квадратные метры, а формировать среду, где здоровье и благополучие жителей становятся приоритетом», – отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Инфраструктура здравоохранения Академического района продолжает развиваться. В 2024 году открылась новая поликлиника для взрослых, а в ближайшие годы в районе будет реализован проект федерального уровня – медицинский инновационный кластер, включающий комплекс зданий НИИ ОММ и филиал медицинского университета. Это позволит не только обеспечить жителей высококлассной медицинской помощью, но и привлечь в район лучших специалистов и научные школы.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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