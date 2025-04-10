«Человечек», «засинькаться», «вкусный». Россияне назвали самые раздражающие слова

Россияне рассказали, какие слова и фразы коллег их больше всего раздражают. Топы составил ректрутинговый сайт hh.ru. В лидерах выводящих из себя слов диминутивы: уменьшительно-ласкательные формы, например, «человечек», «задачка» не нравятся 24% опрошенных. На втором месте топа расположилось слово «засинкаться» (от английского «sync», укороченное от «synchronize» – «синхронизироваться») – оно раздражает 21% опрошенных. На третьем «вкусный» в контексте, не касающемся еды, например, «вкусный дизайн». Это не нравится 17% опрошенных. На четвертой и пятой строчках – «мэтчится» (когда все сходится) и «апрувить» (утвердить), 16% и 15% соответственно. Также россияне раздражаются от слов «услышимся», «фидбэк», «асап» (от «As Soon As Possible», «как можно скорее») и «токс» («токсичный»).

Что касается фраз, то в лидерах раздражающих «Я вас (тебя) услышал» – 24%, причем это больше не нравится женщинам, чем мужчинам. Формулировка «ретроградный Меркурий» в качестве объяснения проблем или неудач на работе бесит 19% опрошенных. Еще 17% негодуют, когда кто-то использует фразу «надо было вчера». В рейтинге раздражающих выражений также «я на колле», «все так делают» и «вообще от слова «совсем»».

Екатеринбург, Елена Сычева

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