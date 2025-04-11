За сутки в Екатеринбурге выпало 63% месячной нормы осадков

С 8 часов утра 10 апреля до 8 часов утра 11 апреля в Екатеринбурге выпало 63% месячной нормы осадков.

Как сообщили в Уральском гидрометцентре, дождь в Екатеринбурге начался 10 апреля около 15:00, к 20:00 выпало 11 мм осадков. Ночью шел мокрый снег, нападало 8,5 мм (в сумме – 19,5 мм, 63% месячной нормы). Высота снежного покрова утром составила 7 см. Во многих районах снег налипал на провода и ветки деревьев, дороги покрылись льдом.

По данным синоптиков, от Аральского моря поднимается еще один циклон, но он пройдет восточнее, его влияние будет заметным на юге и востоке Челябинской области, в Курганской области, в меньшей степени – на юго-востоке Свердловской области.

В выходные немного потеплеет: ночью 12 апреля в Екатеринбурге будет -2 °C, днем +9°, в воскресенье ночью +2°, днем +8°, осадков не ожидается.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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