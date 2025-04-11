15 новых трамваев выйдут летом на линию в Академическом

В Академическом начнут курсировать новые трамваи. В третьем квартале этого года на линию, соединяющую восьмой район Екатеринбурга с центром выйдут 15 новых современных трёхсекционных трамваев. Об этом сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире радио «Город FM 107.6». «По условиям контракта трамваи должны быть низкопольные, оснащены современным оборудованием: кондиционеры, климат-контроль, электронное информационное табло, USB-разъемы. Отдельное требование – вместимость более 150 пассажиров», – уточнил мэр.

Проект стал возможен благодаря масштабной работе по созданию транспортного каркаса нового района. АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») взяло на себя проектирование всей трамвайной линии. Движение электротранспорта в Академический район было запущено в декабре 2023 г. Трамвайный маршрут № 1 активно используется жителями и позволяет им оперативно добираться в сторону центра города.

«Развитие транспортной инфраструктуры – один из ключевых приоритетов при формировании комфортной городской среды. В Академическом районе ведется системная работа над тем, чтобы здесь было удобно жить, работать, воспитывать детей и передвигаться. Появление современных низкопольных трамваев – логичное продолжение этой работы и значимый шаг для района. Академический растёт, и вместе с ним должна расти его транспортная доступность», – прокомментировал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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