200 машин убирают снег с уральских дорог

Последствия снегопада на дорогах Свердловской области ликвидируют почти 200 единиц техники. Было задействовано 148 комбинированных дорожных машин, 7 автомобилей с отвалом, 15 автогрейдеров, 19 единиц другой техники, сообщили в ДИПе.

Ограничений движения, связанных с неблагоприятными дорожными условиями, не зарегистрировано.

Сообщить об участках дорог, нуждающихся в очистке, можно по телефонам специальных диспетчерских служб.

Если вопрос касается федеральных трасс (Пермского, Тюменского, Челябинского, Курганского трактов), то необходимо обращаться в дежурно-диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор»: 8-800-200-63-06.

По вопросам уборки региональных трасс поможет дорожная диспетчерская служба Управления автодорог Свердловской области +7 (343) 261-79-83.

Если вопрос касается очистки улиц Екатеринбурга – ЕДДС Екатеринбурга: +7 (343) 304-12-04; +7 (343) 304-12-08

По очистке дорог в других муниципалитетах – ЕДДС муниципалитета.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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