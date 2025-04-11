Жога встретился с заводчанами – ветеранами СВО

Полпред президента в УрФО Артем Жога осмотрел строительство новых промплощадок на Уральском заводе транспортного машиностроения и пообщался с сотрудниками – ветеранами СВО.

«Президент Владимир Путин дал поручение по трудоустройству ветеранов СВО. В Уральском федеральном округе эта работа находится под моим личным контролем, ведь обеспечение рабочими местами бойцов – это одно из главных направлений их адаптации и социализации. Важно, чтобы к каждому был индивидуальный подход и оказывалась помощь в переобучении и получении необходимых компетенций», – отметил полпред.

Также Жога ответил на вопросы заводчан и обсудил с руководством предприятия вопросы кадрового дефицита и реализацию программ среднего профессионального образования.

Екатеринбург, Елена Сычева

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