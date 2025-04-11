Вероятность гололеда на свердловских дорогах сохранится до 15 апреля

Апрельский снегопад осложнил дорожную обстановку в Свердловской области. Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть осторожными и внимательными за рулем. «Днем температура поднимается выше нуля, но ночью снова установятся отрицательные значения, что может привести к образованию гололеда», – указали в ведомстве.

По данным синоптиков, в минувшие сутки наибольшее количество осадков было зафиксировано в Ирбите (25 мм), Верхнем Дуброво (24 мм), Туринске (23 мм), Алапаевске и Екатеринбурге (20 мм). Совсем не было осадков в северных городах: Ивделе, Кытлыме, Североуральске, Серове.

В ночь на 12 апреля ожидается -2 °C, в воскресенье будет немного теплее: +2°…+8°. Тем не менее вероятность гололеда после ночных заморозков будет сохраняться до 15 апреля.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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