Сегодня день березы и Марков день

11 апреля на Руси считался днем березы и днем добычи полезного березового сока, праздник назывался Берещенье.

Православная церковь в этот день чтит память святителя Марка Арефусийского. В народе праздник получил название Марков день.

Святитель Марк Арефусийский жил в IV веке в Сирии, боролся с язычеством. При императоре Юлиане подвергался пыткам за веру, но дожил до старости и был канонизирован.

На Руси 11 апреля чтили березу – дерево чистоты, здоровья и света.

Обычно в Берещенье собирают березовый сок, который считается почти волшебным: люди верили, что он обладает целебной силой и помогает укрепить здоровье. Сок использовали в приготовлении полезных для здоровья напитков – горячих сбитней.

По преданию, в тени березы спасались от сильной непогоды Богородица с младенцем Иисусом во время их бегства в Египет. За эту помощь Божья Матерь благословила дерево. До принятия христианства на Руси березу также любили и почитали. Вокруг нее водили хороводы. Девушки, мечтавшие о замужестве, проводили особый обряд, завязывая ленту со своих волос на дереве с желанием встретить суженого.

В Берещенье полагалось выпить немного свежего березового сока. Считалось, что жизнь после этого будет долгой и счастливой. За соком крестьяне уходили в рощу рано утром. Затем готовили горячие сбитни с медом и приправами. Напиток обладал целебными свойствами, чаще всего использовался против простуд.

По приметам, если 11 апреля в березе много сока – это к дождливому лету.

Много лебедей – к теплой весне.

Первой опушается береза – к сухому лету, первой ольха – к мокрому лету.

Екатеринбург, Елена Васильева

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