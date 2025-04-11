В прокуратуре обсудили проблемы кикшеринговых самокатов

В прокуратуре Екатеринбурга прошло совещание с представителями УМВД, мэрии и кикшеринговых организаций. На повестке дня стояли вопросы безопасности использования электросамокатов.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, за 2024 год в городе зарегистрировано 94 ДТП с участием кикшеринговых электросамокатов, в результате которых 98 человек, в том числе 33 ребенка, пострадали, один человек погиб. В этом году уже случилось два ДТП с участием самокатов.

Прокуратура призвала проводить рейды для выявления нарушителей и применения к ним санкций – штрафов, блокировки аккаунта пользователя и запрет последующего использования электросамокатов.

Кикшеринговые компании предупреждены об ответственности за предоставление услуг с нарушением правил использования средств индивидуальной мобильности вплоть до расторжения соглашений с городской администрацией.

Кроме того, прокурор города Светлана Кузнецова заявила, что школы должны рассказать учащимся о необходимости спешиваться на пешеходных переходах, а также о недопустимости езды на самокатах вдвоем и втроем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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