Драматурга Коляду пытались обмануть от имени мэра Екатеринбурга: «Чуть не повелся!»

Выдающегося уральского драматурга и режиссера Николая Коляду чуть было не обманули мошенники, которые позвонили ему якобы из секретариата мэрии. Спасло от потери денег Коляду только то, что аферисты с ошибкой написали слово «Екатеринбург».

Об этом драматург рассказал на своей странице «ВКонтакте». Ему прислали письмо, в котором сообщили, что мэр Екатеринбурга хочет пообщаться с ним на профессиональные темы в рамках закрытой видеоконференции, и сейчас перезвонит секретарь, чтобы договориться о деталях.

«И уж был будто бы готов через десять минут Орлов со мной поговорить. Но тут я увидел в слове Екатеринбург (от главы города) ошибку. И послал секретаршу (нецензурное выражение). И всё. Больше не перезванивают. Какой ужас. Господа мошенники всё изощренней действуют. Телефон мошенников: 8 980 457 58 24. Милая девушка приглашала к разговору и была так настойчива. И вот ведь, а?! Я ведь чуть было не повелся», – поделился Коляда.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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