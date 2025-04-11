На Уралмаше упал строительный кран. Погиб рабочий (ФОТО)

Сегодня около 11:00 на стройплощадке на улице Кировградской в Екатеринбурге, в жилом районе Уралмаш, упал автокран. Его стрелой придавило работника. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура оценит соблюдение требований федерального законодательства об охране труда. Выясняется, являлся ли погибший сотрудником организации или выполнял работы по гражданско-правовому договору.

Отметим, что здесь ведется строительство ЖК «Парк Победы» (застройщик – компания PRINZIP).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube