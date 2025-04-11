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Пятница, 11 апреля 2025, 13:26 мск

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Уральский ученый рассказал об астероидной угрозе для Земли

Астрономы зафиксировали более 35 тысяч космических тел, пересекающих орбиту Земли. Размер некоторых из них превышает 140 метров. Однако ни один из этих наблюдаемых астероидов не угрожает Земле, рассказал на пресс-конференции в ТАСС руководитель лаборатории Extra terra consortium УрФУ Виктор Гроховский.

«Наиболее интересный объект – астероид Апофис, который в 2029 году пройдет между Землей и Луной. Он приличного размера, примерно со стадион, и приблизится довольно близко к нашей планете. Но на международных астрономических конференциях подтверждают, что Апофис на Землю не упадет. Недавно открытый астероид 2024 R4 тоже вызывал опасения. Изначально вероятность его столкновения с Землей оценивали почти в 4%, но сейчас это показатель упал почти до 0%. Теперь говорят, что этот астероид больше угрожает Луне. Так что пока нет данных, что в ближайшие десятилетия Земля столкнется с чем-нибудь опасным», – отметил ученый.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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