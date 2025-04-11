Благодатный огонь в Екатеринбург снова привезут прямо из Иерусалима

Благодатный огонь в Екатеринбург прямо из Иерусалима по традиции привезут паломники в пасхальную ночь. Поездку традиционно организует Фонд святой Екатерины. Спецборт отправится на следующей неделе. На нем полетят священнослужители, прихожане уральских храмов, представители сферы образования, науки, культуры и искусства. Отметим, что, по традиции, сотрудники компании «Сима-ленд» также принимают участие в паломнической миссии и доставке Благодатного огня в уральские храмы.

«В этом году вновь будет организована паломническая миссия на Святую Землю. И, конечно, Фонд святой Екатерины принимает участие в организации Пасхального крестного хода, и я приглашаю всех присоединиться к празднованию», – сказала заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Главное богослужение состоится в Свято-Троицком кафедральном соборе в ночь с субботы на воскресенье, а уже днем тысячи верующих пройдут пасхальным крестным ходом до Храма на Крови.

«Пасха – это главный праздник для христиан. Если говорить о смысле самого слова, то это переход. На этом празднике решается самая главная проблема человеческого существования – ответ на вопрос смерти. И во время Светлой Пасхи мы празднуем победу жизни над смертью. Этот переход совершил наш Господь Бог, когда Иисус Христос был убит и силой Своего Божества вернул в Себя, в человека, жизненные силы. Самое светлое, что может быть – это жизнь», – отметил настоятель Храма на Крови отец Максим.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube