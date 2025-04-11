Уральские ученые ищут новый челябинский метеорит – он упал в марте

Руководитель лаборатории Extra terra consortium УрФУ Виктор Гроховский рассказал, как исследователи метеоритов охотятся за космическими телами, упавшими на Землю.

Внимание уральских ученых привлекли три болида, которые были зафиксированы в течение последних нескольких месяцев. В начале декабря 2024 года между якутскими поселками Олекминск и Ленский упал небольшой астероид. «Это один из 11 космических объектов в мире, чье падение предсказали астрономы. Якутский болид был обнаружен за несколько часов до вхождения в атмосферу Земли, ученые просчитали его траекторию и место падения. К сожалению, фрагменты болида упали в местности, далекой от населенных пунктов, в бескрайнее море тайги. Нам пока не удалось организовать поисковую экспедицию», – отметил Виктор Гроховский.

Более успешно сложилось исследование метеорита, который упал 25 декабря 2024 года в 40 километрах от Минска. Вспышку суперболида в небе зарегистрировали сразу три камеры любительской Белорусской метеорной сети. «В этом болиде интересно то, что камеры зафиксировали оптический спектр, который потом можно было сопоставить с найденным веществом. Мы сотрудничали с белорусскими коллегами, и исследование метеорита проводилось в нашей лаборатории. Месяц назад белорусский болид был официально зарегистрирован как метеорит Смолевичи», – рассказал ученый.

Сейчас сотрудники лаборатории Extra terra consortium заняты поисками болида, который упал 23 марта 2025 года на территории Челябинской области. Падающий метеорит также зафиксировала камера астронома-любителя. «Мы рассчитали место падения болида. Это Кунашакский район, недалеко от поселка Усольцево. Наш отряд уже трижды выезжал в этот район, но пока ничего не нашел. По последний данным, район падения был немножко смещен. Ближайший выезд планируем через несколько дней. Местность, куда упал болид, не очень удобная для поисков. Это заболоченная территория с высокой травой и обилием весенних клещей», – пояснил Виктор Гроховский.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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