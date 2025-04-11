Арестован обвиняемый в убийстве двух девушек в 2001 году

В Екатеринбурге арестован мужчина, которого обвиняют в убийстве двух девушек, совершенном еще в 2001 году.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, по ходатайству следователя Джалал Миканаев заключен под стражу сроком на 1 месяц и 11 суток.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано или опротестовано в Свердловском областном суде в течение трех суток со дня вынесения.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»