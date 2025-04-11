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Пятница, 11 апреля 2025, 15:41 мск

Новости Екатеринбург

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Арестован обвиняемый в убийстве двух девушек в 2001 году

Фото: Свердловский облсуд

В Екатеринбурге арестован мужчина, которого обвиняют в убийстве двух девушек, совершенном еще в 2001 году.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского облсуда, по ходатайству следователя Джалал Миканаев заключен под стражу сроком на 1 месяц и 11 суток.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано или опротестовано в Свердловском областном суде в течение трех суток со дня вынесения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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