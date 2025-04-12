МЧС выпустило штормовое предупреждение

В воскресенье, 13 апреля в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с. Главное управление МЧС России рекомендует гражданам быть бдительными и осторожными в период непогоды.

На улицах пешеходам рекомендуется не стоять и не ходить у стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов.

Автовладельцам не стоит парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций.

В период сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки. Гражданам следует быть предельно внимательными и осторожными и не нарушать требования пожарной безопасности.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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