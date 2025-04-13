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Воскресенье, 13 апреля 2025, 10:52 мск

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Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня православные всего мира отмечают Вербное воскресенье. Со вчерашнего вечера во всех храмах совершаются молебны и освящения символа праздника – веточек вербы.

По народным приметам, освященная в Вербное воскресенье верба защищает от стихийных бедствий, нечистой силы и болезней. На Руси верили, что ветка вербы, брошенная против ветра, прогонит бурю, брошенная в огонь – усмирит его, а посаженная в поле – сбережет посевы. Сережки вербы признавались наделенными целительной силой: их давали есть бесплодным женщинам и скармливали скотине.

В Вербное воскресенье постящимся разрешено есть пищу с маслом, рыбу. Верующие набираются сил и готовятся вступить в самую строгую и самую сложную неделю года – Страстную седмицу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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