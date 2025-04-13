Часть парка «Оленьи ручьи» закрыли для туристов из-за паводка и клещей

Весенний паводок и активность клещей привели к тому, что администрация природного парка «Оленьи ручьи» запретила туристам посещать его отдаленную часть.

«Обращаем ваше внимание на то, что прогулки за реку, на дальние маршруты в данный момент запрещены! Это связано с началом сезона активности клещей. Река сильно разлилась, и дорога, ведущая на другой берег, полностью затоплена. Пожалуйста, воздержитесь от попыток переправиться через реку, это опасно для жизни!», – говорится на официальной страинце парка «ВКонтакте».

Гостям парка рекомендуют гулять по двум оборудованным маршрутам и не заходить в траву – так меньше вероятность поймать клеща.

Нижние Серги, Елена Владимирова

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