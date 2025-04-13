российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 13 апреля 2025, 12:36 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Часть парка «Оленьи ручьи» закрыли для туристов из-за паводка и клещей

Весенний паводок и активность клещей привели к тому, что администрация природного парка «Оленьи ручьи» запретила туристам посещать его отдаленную часть.

«Обращаем ваше внимание на то, что прогулки за реку, на дальние маршруты в данный момент запрещены! Это связано с началом сезона активности клещей. Река сильно разлилась, и дорога, ведущая на другой берег, полностью затоплена. Пожалуйста, воздержитесь от попыток переправиться через реку, это опасно для жизни!», – говорится на официальной страинце парка «ВКонтакте».

Гостям парка рекомендуют гулять по двум оборудованным маршрутам и не заходить в траву – так меньше вероятность поймать клеща.

Нижние Серги, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Спорт, Туризм,