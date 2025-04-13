Паводок отрезал от большой земли две деревни и одно село

В Свердловской области из-за весеннего половодья затоплен один низководный мост и еще один – временно разобран. Ограничено автотранспортное сообщение с тремя населенными пунктами.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, от большой земли отрезаны две деревни в Талицком районе – Заречная (11 домов, 18 человек, в том числе один ребенок) и Заселина (9 домов, 12 человек) и село Яр в Байкаловском районе (11 домов, 14 человек, детей нет).

На период весеннего половодья здесь созданы запасы необходимых продуктов питания, медикаментов, работает постоянная телефонная связь.

Талица, Елена Владимирова

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