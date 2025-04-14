Более 20 щенков родились в питомнике служебных собак (ФОТО)

В питомнике служебных собак ГУФСИН пополнение. Потомство принесли две немецкие овчарки и малинуа, у каждой – по семь щенков.
Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН, с 2-месячного возраста щенки начнут проходить курс воспитательной дрессировки, освоят первоначальные навыки и пройдут курс социализации. Занятия со щенками будут проводиться в игровой форме.
Всего в племенном питомнике содержится 13 взрослых особей – три бельгийские овчарки (малинуа) и 10 немецких.
Первоуральск, Елена Владимирова
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