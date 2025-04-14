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Понедельник, 14 апреля 2025, 09:29 мск

Новости Екатеринбург

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За месяц огурцы подешевели на 30%, а картофель подорожал на 16%

В марте 2025 года на Урале активнее всего росли цены на овощи – свеклу, картофель, морковь. Исключением стали огурцы – они заметно подешевели по сравнению с февралем.

Как сообщает Свердловскстат, сильнее всего в марте подорожала свекла – на 19,6%. На втором месте картофель, +16%, на третьем – лимоны, +11,1%. При этом средняя цена на огурцы за месяц упала почти на 30%, на апельсины и куриные яйца – примерно на 4%. На 1,9% дешевле стала красная икра.

Согласно еженедельному мониторингу Свердловскстата, 24 февраля свекла на Урале стоила 46 рублей, картофель – 58, огурцы – 305 руб./кг, а 31 марта – 55, 68 и 217 рублей соответственно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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