Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге потеплеет до +20

В Екатеринбурге потеплеет до +20 °C к середине следующей недели, сообщает «Яндекс. Погода». Однако в ближайшие дни прогноз нестабильный.
Во вторник и среду ожидается ясная погода, будет до +12 градусов днем. В четверг столбики термометров не поднимутся выше +5°, будет пасмурно. В пятницу и субботу пройдут дожди, будет около +10 градусов, а в воскресенье снова выглянет солнце, ожидается, до +12 °C.
Екатеринбург, Елена Сычева
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