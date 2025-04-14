В Екатеринбурге самокатчик наехал на ребенка и скрылся

В Екатеринбурге самокатчик сбил ребенка и скрылся с места ДТП. Это случилось накануне в 16:30 рядом с домом № 202а по улице 8 Марта.

«По предварительной информации, неустановленное лицо, управляющее неустановленным электросамокатом, двигаясь по тротуару вдоль дома № 202а по ул. 8 Марта со стороны ул. Авиационная в сторону ул. Юлиуса Фучика, не обеспечил постоянный контроль за движением СИМ и допустил наезд на пешехода, двигающегося в попутном направлении по тротуару на детском самокате, после чего лицо, управляющее СИМ, скрылось с места ДТП», – отметили в городском управлении ГИБДД.

Теперь нарушителя ищут госавтоинспекторы. Очевидцев просят обратиться в Госавтоинспекцию по адресу: ул. Степана Разина, д. 20, или позвонить по телефону: 8-999-563-43-34.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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