Бастрыкин потребовал доклад о ДТП с участием самокатчиков

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по ДТП с участием самокатчиков, в котором пострадал ребенок.

Как сообщили в аппарате СКР, в соцсетях размещена информация, что в Екатеринбурге две несовершеннолетние девушки на одном электросамокате сбили 10-летнего ребенка и скрылись с места происшествия. Пострадавшему была вызвана скорая помощь. В ГИБДД этот инцидент пока не прокомментировали.

В субботу, 12 апреля, пользователи соцсетелей рассказали, что возле дома на улице Культуры, 10 (район Уралмаш) две девочки на вид 12-13 лет на электросамокате сбили ребенка и уехали.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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