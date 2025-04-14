Мигрант получил 10 лет за убийство бывшей жены из ревности

Железнодорожный суд Екатеринбург вынес приговор 27-летнему иностранцу за убийство бывшей супруги и кражу ее телефона.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, женщина проживала в многоквартирном доме на улице Челюскинцев. 13 июля 2024 года мужчина подкараулил ее у подъезда, зашел вслед за ней и напал с ножом. Иностранец нанес бывшей жене не менее 12 ударов в шею и грудь. Женщина умерла на лестничной площадке, а убийца забрал ее телефон. Мотивом преступления, как доказали следователи, была ревность.

Мужчине предъявили обвинения по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В суде он полностью признал свою вину. По решению суда, виновному назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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