Курьера-москвича поймали на «гастролях» в Екатеринбурге – он забирал деньги у пенсионеров

В Екатеринбурге полиция задержала очередного курьера мошенников, который забирал деньги у пенсионеров и переводил их своим «кураторам». Он попался на хищении 745 тысяч рублей у 87-летней екатеринбурженки.

Пострадавшая от действий мошенников обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил «сотрудник ФСБ». Он потребовал «задекларировать» все имеющиеся у нее наличные, чтобы те не утекли в недружественные страны. Для этого надо было отдать деньги курьеру. Женщина так и поступила, а когда поняла, что ее обманули, сообщила о случившемся своей дочери. Они обратились за помощью в правоохранительные органы.

Сотрудникам уголовного розыска удалось установить личность «бегунка» и задержать его. Выяснилось, что это 18-летний москвич, командированный мошенниками на Урал. Он сознался, что билеты в Екатеринбург ему купили «кураторы» и что «на работу» он устроился через бот для знакомств. После выполнения «пробных заказов» его обещали официально устроить на работу в офис в «Москва-Сити».

Задержанный ранее судим за кражу, за вандализм и за грабеж. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». Он помещен под стражу.

Екатеринбург, Елена Сычева

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