Siemens окончательно ушла из «Уральских локомотивов»

Компания Siemens Mobility окончательно ушла из России, продав свою долю в «Уральских локомотивах» за 2,1 млрд рублей. Причем больше трети – 35% – уйдет в бюджет РФ, это «налог на выход». Покупателем выступило АО «Отавит», говорится в протоколе по итогам заседания правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

Что касается покупателя, то, по данным отраслевых медиа, ранее в информационном пространстве это акционерное общество не появлялось. Компания была зарегистрирована в Москве летом прошлого года, уставной капитал составляет 200 тысяч рублей, генеральный директор Евгений Соппа, основной вид деятельности – «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Екатеринбург, Елена Сычева

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