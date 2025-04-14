Екатеринбург встанет: мэрия планирует обновить 26 километров дорог

В 2025 году в Екатеринбурге обновят 30 участков дорог общей протяженностью 26 километров. Их отремонтируют с помощью новой технологии изготовления асфальтобетона «Супервейв», которая позволит продлить срок службы полотна. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.

«Технология «Супервейв» направлена на создание асфальтобетонных покрытий, которые будут более устойчивы к низким температурам, более стойки к деформациям и разрушению», – поделился спикер.

До 30 сентября отремонтируют следующие участки:

– дублер Сибирского тракта, от здания № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта «Союз»;

– Елизаветинское шоссе, от улицы Походной до улицы Бисертской;

– улица Победы, от проспекта Космонавтов до улицы Индустрии;

– Челюскинцев, от Стрелочников до дома № 106 по улице Челюскинцев;

– Большакова, от Белинского до 8 Марта;

– Первомайская, от Гагарина до Софьи Ковалевской;

– Бакинских Комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;

– Таватуйская, от Бебеля до Теплоходного;

– Мамина-Сибиряка, от Азина до дома № 4 по улице Шарташской;

– проспект Космонавтов, от Старых Большевиков до Машиностроителей;

– Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Шевченко;

– Хохрякова, от проспекта Ленина до улицы Радищева;

– Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов;

– Дорожная, от Военной до Окраинной.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Натальи Новицкой, в этом году Екатеринбургу выделили в качестве субсидий на ремонт дорог 4,5 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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