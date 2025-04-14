Екатеринбург встанет: мэрия планирует обновить 26 километров дорог

В 2025 году в Екатеринбурге обновят 30 участков дорог общей протяженностью 26 километров. Их отремонтируют с помощью новой технологии изготовления асфальтобетона «Супервейв», которая позволит продлить срок службы полотна. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.
«Технология «Супервейв» направлена на создание асфальтобетонных покрытий, которые будут более устойчивы к низким температурам, более стойки к деформациям и разрушению», – поделился спикер.
До 30 сентября отремонтируют следующие участки:
– дублер Сибирского тракта, от здания № 38 по улице 40-летия Комсомола до остановки общественного транспорта «Союз»;
– Елизаветинское шоссе, от улицы Походной до улицы Бисертской;
– улица Победы, от проспекта Космонавтов до улицы Индустрии;
– Челюскинцев, от Стрелочников до дома № 106 по улице Челюскинцев;
– Большакова, от Белинского до 8 Марта;
– Первомайская, от Гагарина до Софьи Ковалевской;
– Бакинских Комиссаров, от Коммунистической до проспекта Космонавтов;
– Таватуйская, от Бебеля до Теплоходного;
– Мамина-Сибиряка, от Азина до дома № 4 по улице Шарташской;
– проспект Космонавтов, от Старых Большевиков до Машиностроителей;
– Карла Либкнехта, от проспекта Ленина до улицы Шевченко;
– Хохрякова, от проспекта Ленина до улицы Радищева;
– Ильича, от Избирателей до проспекта Космонавтов;
– Дорожная, от Военной до Окраинной.
По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Натальи Новицкой, в этом году Екатеринбургу выделили в качестве субсидий на ремонт дорог 4,5 миллиарда рублей.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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