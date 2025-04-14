Свердловчанам рассказали, где в области будут ремонтировать дороги

В Свердловской области стартовал сезон дорожных работ. В этом году ремонт начнется одновременно на семи участках трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов и автодороги Серов – Ивдель. Также в планах капитально отремонтировать трассы Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск, и Нижняя Салда – Алапаевск.

По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Натальи Новицкой, дорожники уже начали заготавливать материалы, демонтировать старые конструкции, ремонтировать водопропускные трубы. Работы по укладке асфальта начнутся при температуре выше +5°C и сухой погоде. С 20 апреля планируется нанесение дорожной разметки на более чем 6 тыс. километрах региональных дорог.

Спикер также уточнила, что в этом году продолжится ремонт ЕКАДа: «Продолжатся работы по реконструкции ЕКАД с 10 по 24 км. Данный участок планируется расширить до 6 полос. Весь объем разделен на четыре строительных этапа, по двум из которых мы уже получили положительное заключение госэкспертизы».

В 2025 году на дорожный фонд Свердловской области выделено 38,9 млрд рублей. Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге обновят 30 участков дорог общей протяженностью 26 километров. Их отремонтируют с помощью новой технологии изготовления асфальтобетона «Супервейв», которая позволит продлить срок службы полотна.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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