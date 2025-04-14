На Урале ожидается сильный ветер

Во вторник, 15 апреля местами в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

ГУ МЧС Свердловской области рекомендует, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения; не прятаться от ветра около стен домов; не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укреплённых конструкций.

В Гидрометцентре рассказали, что ближайшие дни существенного потепления не обещают, температура воздуха в Свердловской области будет на 1-2° ниже климатической нормы. Осадков немного, в основном небольшие и кратковременные, лишь в конце недели возможны умеренные осадки (мокрый снег, дождь).

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube