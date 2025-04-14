Екатеринбург примет чемпионат России по синхронному плаванию

С 23 по 26 апреля в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по синхронному плаванию. Соревнования будут проходить во Дворце водных видов спорта.

В чемпионате примут участие более 300 сильнейших спортсменов страны, которые будут бороться за 13 комплектов наград. Среди заявленных участников: двукратная чемпионка мира Майя Дорошко, двукратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Майя Гурбанбердиева, чемпионка Европы Олеся Платонова, чемпионка Европы Татьяна Гайдай, а также четырехкратный чемпион мира Александр Мальцев и многие другие.

«Вице-президент Федерации водных видов спорта России Ольга Брусникина отметила, что это первый чемпионат России в составе объединенной федерации, и команда профессионалов сделает все, чтобы соревнования стали настоящим праздником спорта», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Церемония открытия соревнований состоится 23 апреля в 16:00. В программе – выступления соло, смешанных дуэтов, акробатических групп с технической и произвольной программой. Билеты можно прибрести в кассах Екатеринбурга, их стоимость – от 300 рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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