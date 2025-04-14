В Екатеринбурге стартует запись детей в школы искусств

С 15 апреля по 25 мая в школах искусств Екатеринбурга пройдет приемная кампания. Родители могут записать ребенка в первый класс музыкальной, художественной, хоровой или театральной школы.

Как уточнили в мэрии, подать заявление можно непосредственно в образовательное учреждение или через МФЦ. Из документов требуется: заявление о зачислении, подлинник и копия паспорта родителя, подлинник и копия свидетельства о рождении ребенка, две фотографии абитуриента и медицинская справка для поступающих на хореографическое образование (о том, что у ребенка нет противопоказаний). На основе заявлений формируется общий список претендентов. Затем приемная комиссия проводит индивидуальный творческий отбор детей.

В Екатеринбурге работают 36 школ искусств, в которых обучаются 18 тысяч детей. В числе образовательных программ: вокальное, исполнительское искусство, хореография, театр, живопись, графика, дизайн и другие. Также в городе есть «Арт-Этюд» – многопрофильный центр дошкольного, общего и художественного образования для детей от 3 до 18 лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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