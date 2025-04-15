На пожаре в Ревде погибли пенсионерка и ее сын, тяжело пострадал 4-летний ребенок (ФОТО)

Частный дом загорелся в Ревде на улице Ильича вечером 14 апреля. Погибли пожилая женщина и ее сын, 4-летний ребенок попал в реанимацию.
Как сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, жертв могло быть больше. В сгоревшем доме жила пенсионерка 1954 г.р., ее сын 1987 г.р., работавший грузчиком, его жена и двое детей. Перед началом пожара молодая женщина ушла по делам, а один из детей убежал гулять на улице. «Семья на профилактическом учёте в органах ПДН не состояла. Более подробные и точные обстоятельства сейчас выясняются», – отметил полковник Горелых.
Старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга рассказал, что сейчас выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью 4-летнего ребенка. Также устанавливается точная причина смерти его отца и бабушки. По предварительным данным, признаков криминальной смерти нет. Возможной причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
Также проверку в связи с пожаром начала городская прокуратура.
Ревда, Елена Владимирова
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