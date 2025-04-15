Пьяный мужчина упал с электросамоката и сломал нос (ФОТО)

Пьяный житель Серова катался на мощном электросамокате без прав и мотошлема, упал и получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе облГАИ, инцидент произошел 14 апреля около семи часов вечера в городе Серове на улице Крупской. 31-летний водитель управлял электросамокатом Kugoo Kirin, оснащенным мотором мощностью 800 Вт, и не справился с управлением. При падении владелец самоката сломал нос и получил ушибы. Проверка на трезвость показала у гражданина наличие 1,199 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В отношении водителя составлены административные материалы за вождение без прав и в пьяном виде по ч.3 ст.12.8 КоАП РФ, за отсутствие мотошлема по ст.12.6 КоАП РФ, а также за неповиновение законным требованиям полицейских по ст.19.3 КоАП РФ, мужчина конфликтовал и пытался покинуть отдел полиции.

Кроме того, на месте ДТП инспекторы обнаружили дефекты дорожного покрытия, отсутствие тротуаров и освещения.

Серов, Елена Владимирова

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