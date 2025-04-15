Авиарейс из Екатеринбурга в Минводы задержали на 8 часов

Самолет авиакомпании «Россия» из Екатеринбурга в Минеральные Воды вылетит на 8 часов позже. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Рейс FV-6654 должен был отправиться сегодня в 05:55, однако его перенесли на 14 часов. Причина задержки – позднее прибытие воздушного судна.
«Оказание услуг пассажирам находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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