Ввод многоэтажного жилья на Урале падает, ИЖС – растет

В первом квартале 2025 года в Свердловской области снизился объем ввода многоэтажного жилья в эксплуатацию. При этом продолжается рост доли индивидуальных жилых домов.

Как сообщает Свердловскстат, всего в январе-марте 2025 года в Свердловской области введены дома с жилой площадью 1 млн 052 тыс. кв. метров, что на 3,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

Из этих 1 млн 052 тыс. кв. м более 78%, или 823,7 тыс. кв. м, приходится на долю ИЖС. Свердловчане построили 6,5 тыс. частных домов, в том числе на садовых участках – 2,4 тыс. домов. Это на 7,8% больше, чем год назад.

Доля индивидуального жилого строительства за год выросла с 70,2% до 78,3%.

На долю многоэтажного строительства приходится 228,6 тысячи кв. м, или 11 600 квартир.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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