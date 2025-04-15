На Сортировке изменят маршруты общественного транспорта из-за ремонта трамвайных путей

На Сортировке с 3 по 5 мая изменится движение общественного транспорта из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке улиц Бебеля и Таватуйской. Так, трамваи № 6, 19 и 23 не пойдут на Уралмаш, а будут двигаться в сторону Семи Ключей. А маршрут № 24 после остановки «Лукиных» свернет на Машиностроителей.

Как рассказали в мэрии, изменятся и схемы автобусных маршрутов:

– автобус № 43, не доезжая до Бебеля, поедет по Теплоходному проезду и улице Технической;

– автобус № 57 не будет сворачивать на Теплоходный проезд, а поедет по Технической, повернет на Бебеля и дальше будет двигаться по привычному маршруту;

– автобус № 41 не будет делать круг по Технической, Теплоходному проезду и улице Таватуйской, а сразу поедет по Бебеля в сторону Донбасской;

– автобус № 56, не доезжая до Технической, после Коуровской повернет на проспект Седова и дальше поедет по улицам Надеждинской, Технической и Бебеля. В обратном направлении после Технической свернет на Коуровскую и будет двигаться по Таватуйской.

Ограничения будут действовать с 00:00 3 мая до 05:00 5 мая.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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