В Екатеринбурге определили маршруты «Майской прогулки»

Организаторы «Майской прогулки» в Екатеринбурге объявили маршруты для участников. В этом году будет четыре дистанции разного уровня сложности. Старт и финиш остается на прежнем месте – у главного здания УрФУ.

Короткий городской маршрут – 14 км

Это один из самых популярных форматов «Майской прогулки». Участники идут по тротуарам городских улиц через парки Блюхера, Харитоновский, набережную Исети, парк Павлика Морозова и Метеогорку.

«Шарташская кругосветка» – 17 км

Традиционный маршрут акции, участники следуют по лесным тропам вдоль южного и восточного берега озера Шарташ.

Маршрут для активных – 33 км

Участникам предлагается пройти через микрорайоны Синие Камни и Компрессорный до нового кампуса УрФУ в Новокольцовском районе, далее через Птицефабрику к Метеогорке. Затем присоединиться к группе короткого городского маршрута и вместе дойти до финиша.

Классический маршрут – 50 км

Эта дистанция начинается как «Шарташская кругосветка», но после КП2 пройдет мимо Жулановского пруда, технопарка «Университетский», Сарапульского кордона на соединение с маршрутом для активных (на 33 км) и далее вместе до финиша.

«Майская прогулка» в этом году пройдет 18 мая. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте mayprogulka.ru и оплатить организаторский взнос.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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