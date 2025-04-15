Асфальт, бетон или гранит: екатеринбуржцам предложили выбрать покрытие для тротуаров

Администрация Екатеринбурга предложила горожанам отметить, какой тип покрытия на тротуарах и пешеходных зонах улиц города им нравится больше.
Необходимо выбрать один из следующих вариантов ответа:
– асфальтобетонное покрытие;
– гранитное плиточное покрытие;
– бетонное плиточное покрытие;
– затрудняюсь ответить.
Поделиться мнением предлагается на сайте госуслуг. Сейчас лидирует вариант «асфальт» – его выбрали более 67% респондентов.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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