Асфальт, бетон или гранит: екатеринбуржцам предложили выбрать покрытие для тротуаров

Администрация Екатеринбурга предложила горожанам отметить, какой тип покрытия на тротуарах и пешеходных зонах улиц города им нравится больше.

Необходимо выбрать один из следующих вариантов ответа:

– асфальтобетонное покрытие;

– гранитное плиточное покрытие;

– бетонное плиточное покрытие;

– затрудняюсь ответить.

Поделиться мнением предлагается на сайте госуслуг. Сейчас лидирует вариант «асфальт» – его выбрали более 67% респондентов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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