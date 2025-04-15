В Екатеринбурге пройдет крупнейший в стране марафон свиданий

В Екатеринбурге более 1500 человек попытают удачу в любви на марафоне свиданий в ТЦ «Гринвич». Мероприятие пройдет 25 апреля и станет крупнейшим по численности и длительности. Ранее такие рекорды ставили только в США и Европе.

Так, в течение дня участники будут знакомиться друг с другом в формате быстрых свиданий. У каждой пары будет ровно пять минут на диалог, чтобы узнать об общих интересах. При взаимной симпатии они смогут обменяться контактами с помощью специальных карточек.

В рамках мероприятия для всех участников и зрителей подготовят фотозоны, конкурсы и розыгрыши с призами, тематическое оформление, романтическую музыку, а также зоны кафе и ресторанов.

«Мы считаем, что соцсети, мессенджеры и приложения для знакомств не способны заменить настоящий личный контакт, то чувство, которое возникает, когда вы смотрите человеку в глаза и слышите его голос. Марафон свиданий проводится для того, чтобы вернуть магию реальных встреч и дать возможность сотням человек почувствовать, насколько важен именно живой контакт», – отмечают организаторы мероприятия.

Поучаствовать в мероприятии можно бесплатно. Регистрация открыта для всех желающих старше 16 лет в социальных сетях «Гринвич». Ссылка на регистрацию в Telegram – https://t.me/grinvich_estory_bot.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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