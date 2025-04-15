«Черные» риелторы, навязывание услуг и дезинформация – на что жалуются арендаторы и покупатели квартир

За 2025 год в Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей обратились 23 человека, чьи проблемы касались сделок с недвижимостью. В основном потребители жаловались на «черных» риелторов, навязывание услуг и недостоверную информацию об объектах недвижимости. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала директор центра Янина Голубева.

Люди, выдающие себя за риелторов, внушают клиентам, что те заключают договор с агентством недвижимости или риелтором, тогда как на самом деле договор подписывается с лицом, зарегистрированным в другом виде деятельности. Затем с этим «агентом» заключается еще один договор – об оказании информационных услуг, который маскируется под договор о подборе объектов недвижимости для аренды или купли-продажи.

«Цель договора на предоставление информационных услуг – предоставить клиенту перечень определенной информации без гарантии результата. Он сам по себе неплох, но если он не заменяет другой договор. Потребители жалуются, что получают списки телефонов якобы потенциальных арендодателей или продавцов, которые оказываются недействительными: номера не отвечают, квартиры уже сданы или проданы, либо собственники ничего не знают о предложении. Бывают случаи, когда назначается встреча для осмотра, но агент не приходит, а в квартире живут другие люди. Клиент обращается к агенту, а он ссылается на условия договора, указывая, что предоставил список телефонов из общедоступной базы, что он не несет ответственности за информацию и не гарантирует совершение сделки. Нам удается эти проблемы решать с помощью предъявления претензий и, скажу мягко, использования определенной риторики. В 90% случаев возвращаем потребителям деньги», – отмечает Голубева.

Также часто агенты предоставляют счета с завышенной стоимостью услуг, не соответствующей объему выполненной работы. Обычно туда включают неоказанные услуги или те, которые изначально предлагались как бесплатные.

Кроме того, потребители часто сталкиваются с ложной информации о недвижимости. Так, клиент, желающий купить жилое помещение, приобретает нежилое и узнает об этом лишь после получения документов. «Агент убеждает покупателя, что процесс перевода помещения из статуса нежилого в жилое крайне легок и не требует больших затрат. Он предлагает купить его сейчас, а переоформление отложить на потом. Но в итоге эта процедура оказывается дорогой, сложной и часто невозможной», – подчеркнула специалист.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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