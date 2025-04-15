российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 15 апреля 2025, 14:30 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Квартиры дешевле не будут: растут цены на стройматериалы

Стоимость недвижимости на рынке снижаться не будет из-за роста цен на стройматериалы. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников.

«Сейчас большой объем строительства: 57 тысяч квартир в строительстве, более 2 тысяч квартир сдается ежемесячно на первичном рынке. На вторичном – около 7 тысяч квартир в продаже в Екатеринбурге и области. Также продается 6 тысяч домов. Покупательский спрос небольшой. Рынок объемный и стагнационный. Мы сейчас возвращаемся в те времена, когда не было ипотек, и мы спокойно жили», – отметил спикер.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Недвижимость, Россия, Экономика,