Квартиры дешевле не будут: растут цены на стройматериалы

Стоимость недвижимости на рынке снижаться не будет из-за роста цен на стройматериалы. Об этом на пресс-конференции рассказал президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников.

«Сейчас большой объем строительства: 57 тысяч квартир в строительстве, более 2 тысяч квартир сдается ежемесячно на первичном рынке. На вторичном – около 7 тысяч квартир в продаже в Екатеринбурге и области. Также продается 6 тысяч домов. Покупательский спрос небольшой. Рынок объемный и стагнационный. Мы сейчас возвращаемся в те времена, когда не было ипотек, и мы спокойно жили», – отметил спикер.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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